Café do Teatro alerta para incumprimento de horário por parte de bares na Rua das Fontes

A Gerência do Grupo Café do Teatro denunciou nas redes sociais que alguns bares localizados na Rua das Fontes, no Funchal, “não estão a cumprir os horários de funcionamento recentemente aprovados pela Câmara Municipal do Funchal”, o que “exige atenção imediata por parte das entidades competentes.

“Estabelecimentos com licenças válidas apenas até às 02h00 em dias de semana têm permanecido abertos até às 04h00, colocando em risco a ordem pública e a segurança de todos. Esta situação é inadmissível e compromete não só o bom funcionamento dos espaços que cumprem as regras, como também a reputação da noite funchalense”, denunciou o Café do Teatro, apelando às entidades fiscalizadoras - Câmara Municipal do Funchal, ARAE, Polícia de Segurança Pública, Polícia Judiciária e demais autoridades - que reforcem a fiscalização e tomem as medidas necessárias para garantir o cumprimento da lei.

E acrescenta: “vivemos num Estado de Direito, onde as regras são para todos sem exceções. O Grupo Café do Teatro continuará a cumprir rigorosamente todas as normas legais e espera que o mesmo seja exigido a todos os operadores do sector”.