Pelo menos 1.760 mortos em Gaza à procura de comida, a maioria pelo exército israelita

Pelo menos 1.760 palestinianos foram mortos desde final de maio na Faixa de Gaza, a maioria por disparos do exército israelita, enquanto procuravam ajuda humanitária, afirmou hoje a ONU.

Entre 27 de maio e 13 de agosto, o Gabinete dos Direitos Humanos da ONU para a Faixa de Gaza, registou "pelo menos 1.760 palestinianos mortos enquanto procuravam ajuda: 994 nas proximidades dos locais da Fundação Humanitária de Gaza e 766 ao longo das rotas dos comboios de abastecimento", indicou, num comunicado.

"A maioria destes assassínios foi cometida pelo exército israelita", estimou a agência das Nações Unidas.