O preço das casas no Funchal continua a subir a um ritmo acelerado, sendo a capital madeirense uma das cidades mais caras para comprar casa em Portugal. Segundo o índice de preços do Idealista, o valor mediano por metro quadrado atingiu 3.679 euros em Julho de 2025, mais 8,6% do que no mesmo mês do ano anterior.

Entre as razões apontadas para esta valorização estão a isenção de IMT e IS para jovens, a garantia pública que financia 100% do crédito habitação, taxas de juro baixas, oferta reduzida e um mercado de arrendamento pouco atractivo.