Previsões do tempo apontam para sexta-feira com poucas nuvens

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade na vertente Norte da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, é esperado vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Leste/Nordeste.

As temperaturas vão apresentar-se entre os 22ºC e os 28ºC, na Madeira. No Porto Santo, a máxima poderá chegar aos 26ºC, enquanto a mínima rondará os 20ºC. Para as zonas montanhas mantém-se em vigor um aviso meteorológico amarelo para tempo quente, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Esse aviso vigora até às 18 horas do próximo dia 10 de Agosto, domingo.

Na costa Sul, vigorará um aviso semelhante entre as 9 horas de sábado e as 18 horas de domingo.

Para o Funchal, o IPMA prevê, também, céu pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa Norte, conte com ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.