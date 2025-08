Muito calor e poucas nuvens esta quarta-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu pouco nublado ou limpo.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte/nordeste.

Calor intensifica-se na Madeira Terras altas com aumentos até 7 °C e humidade abaixo dos 30%

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 21.ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Para o Funchal está previsto céu geralmente pouco nublado ou limpo. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de nordeste com 1 a 1,5 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar irá variar entre 23 e os 25 ºC.