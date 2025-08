Calor intensifica-se na Madeira

O arquipélago da Madeira está a registar uma subida das temperaturas, mais acentuada nas terras altas, onde se verifica um aumento térmico na ordem dos 6 a 7 graus Celsius, acompanhado por níveis de humidade relativa inferiores a 30 por cento. No fim-de-semana, dias 9 e 10, prevê-se nova subida, com as temperaturas a aumentarem entre 2 e 3 graus.

Segundo Ricardo Tavares, delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Madeira, “o estado do tempo no arquipélago da Madeira será em geral influenciado pelo anticiclone dos Açores”. Até domingo, prevêem-se períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado na vertente sul da ilha da Madeira, especialmente a partir de sábado.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h), predominando do quadrante norte.

O mar apresentar-se-á com ondas de nordeste entre 1,0 e 2,0 metros na costa norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, diminuindo para 1,0 a 1,5 metros a partir de terça-feira. Na costa sul, as ondas não deverão ultrapassar 1,0 metro.

As temperaturas mínimas e máximas previstas para o período de 4 a 10 de Agosto são as seguintes: Funchal: 20/24 – 26/30 °C; Lugar de Baixo: 20/23 – 25/27 °C;

Areeiro (1500 m): 10/19 – 22/31 °C;

São Vicente: 17/20 – 25/28 °C;

Porto Santo: 20/21 – 25/27 °C.

A tendência aponta para uma semana marcada por tempo quente, condizente com a época de Verão.