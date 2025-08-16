 DNOTICIAS.PT
Simo sela primeira vitória do Marítimo na II Liga

Foto Aspress

O Marítimo conquistou, hoje, a primeira vitória na II Liga, por 0-1, frente ao Felgueiras.

O golo da vitória foi apontado por Simo Bouzaidi, nos descontos.

O extremo de 25 anos que é uma das mais novas contratações dos 'verde-rubros' para esta época.

A partida, a contar para a 2.ª jornada da Segunda Liga, decorreu no Estádio Dr. Machado de Matos.

