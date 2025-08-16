Simo sela primeira vitória do Marítimo na II Liga
O Marítimo conquistou, hoje, a primeira vitória na II Liga, por 0-1, frente ao Felgueiras.
O golo da vitória foi apontado por Simo Bouzaidi, nos descontos.
O extremo de 25 anos que é uma das mais novas contratações dos 'verde-rubros' para esta época.
Marítimo oficializa contratação de Simo Bouzaidi
O CS Marítimo acaba de confirmar, através dos seus canais oficiais on-line, a contratação do extremo, de 25 anos, Simo Bouzaidi. O DIÁRIO já havia avançado que a sua chegada ao clube estaria para breve.
A partida, a contar para a 2.ª jornada da Segunda Liga, decorreu no Estádio Dr. Machado de Matos.
Já são conhecidas as equipas que vão entrar em campo para o Felgueiras-Marítimo
O Felgueiras recebe, hoje, o Marítimo, Estádio Dr. Machado de Matos.