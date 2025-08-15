Casa Pia alcança primeira vitória na visita ao AVS
O Casa Pia somou hoje o primeiro triunfo na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao AVS, no jogo que abriu a segunda jornada da competição.
Após terem perdido na ronda inaugural com o bicampeão Sporting, os 'gansos' construíram a vitória em Vila das Aves com golos do norte-americano Korede Osundina, aos 31 minutos, e do camaronês Duplexe Tchamba, aos 57.
O conjunto lisboeta soma os primeiros três pontos na I Liga, que lhe permitem subir provisoriamente ao oitavo lugar, enquanto o AVS continua na última posição, sem qualquer ponto, depois de também ter perdido na estreia, diante do Arouca.