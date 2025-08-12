Primeira fase de candidaturas aos CTeSP da UMa decorre até 18 de Agosto

A Universidade da Madeira (UMa) tem a decorrer a primeira fase de Candidaturas aos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP), até ao dia 18 de Agosto. As candidaturas são submetidas exclusivamente online, através da plataforma de candidaturas da UMa.

Para o ano lectivo 2025/026, a Universidade da Madeira vai disponibilizar 278 vagas, distribuídas por 13 CTeSP: Agricultura Biológica, Construção Civil, Contabilidade e Fiscalidade, Cozinha e Produção Alimentar, Guias da Natureza, Informação e Comercialização Turística, Marketing Digital no Turismo, Promoção da Qualidade de Vida e do Bem Estar da Pessoa Idosa, Proteção Civil, Redes e Sistemas Informáticos, Sistemas Electrónicos e Instalações Elétricas, Treino Desportivo, e Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação.

Com uma duração de dois anos lectivos, os CTeSP são formações superiores com uma forte componente prática, incluindo um estágio de seis meses, que promove o contacto real com o mercado de trabalho.

A conclusão do curso com aproveitamento confere o diploma de técnico superior profissional e possibilita o acesso e ingresso nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado através de um concurso especial.

Podem candidatar-se aos CTeSP os titulares de um curso de ensino secundário ou de habilitação legalmente equivalente, bem como os titulares de um diploma de especialização tecnológica, de um diploma de técnico superior profissional ou de um grau de ensino superior, que pretendam a sua requalificação profissional. Podem ainda integrar estes cursos os candidatos que tenham obtido aprovação nas provas especialmente adequadas para maiores de 23 anos.

Os estudantes dos CTeSP podem concorrer à bolsa de estudos da Direcção-Geral do Ensino Superior. Além disso, a UMa possibilita o pagamento faseado da propina, até 10 prestações.

Está ainda prevista uma segunda fase de candidaturas, de 19 a 22 de Setembro, exclusivamente para os CTeSP que não tenham preenchido o número mínimo de inscritos necessário para funcionar ou cursos a funcionar com disponibilidade de vagas.