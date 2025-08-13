Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Corrida eleitoral exige multidão de candidatos. DIÁRIO fez as contas e mostra-lhe quantos elementos precisa de ter uma força política para concorrer às 11 autarquias, 11 assembleias municipais e 54 juntas de freguesia. Para se apresentar em todos os boletins é necessário, no mínimo, 1.133 pessoas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Novo acordo salvaguarda ajudas à banana. Garantida estabilidade do sector após processo motivado por queixa política que levou GESBA a pagar multa de 30 mil euros decidida pela Autoridade da Concorrência * Região lança estratégia ambiciosa para promover cultura de qualidade.

Turistas escapam de barco em chamas. Estrangeiros foram resgatados ao largo da Madalena do Mar * Pacote com cocaína recolhido em acção de limpeza nas Selvagens.

Fique também a saber que Governo recorre da suspensão dos serviços mínimos no Centro de Abate.

E, por fim, “Falta é gente para trabalhar”. Em Santo António da Serra (Santa Cruz) há casas e trabalho, mas não há mão-de-obra. * Marco Martins apresenta lista para honrar legado do movimento RB1.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.