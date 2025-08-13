 DNOTICIAS.PT
Madeira

Corrida eleitoral exige multidão de candidatos

Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Corrida eleitoral exige multidão de candidatos. DIÁRIO fez as contas e mostra-lhe quantos elementos precisa de ter uma força política para concorrer às 11 autarquias, 11 assembleias municipais e 54 juntas de freguesia. Para se apresentar em todos os boletins é necessário, no mínimo, 1.133 pessoas. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 6 e 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Novo acordo salvaguarda ajudas à banana. Garantida estabilidade do sector após processo motivado por queixa política que levou GESBA a pagar multa de 30 mil euros decidida pela Autoridade da Concorrência Região lança estratégia ambiciosa para promover cultura de qualidade.

Turistas escapam de barco em chamas. Estrangeiros foram resgatados ao largo da Madalena do Mar Pacote com cocaína recolhido em acção de limpeza nas Selvagens.  

Fique também a saber que Governo recorre da suspensão dos serviços mínimos no Centro de Abate.

E, por fim, “Falta é gente para trabalhar”. Em Santo António da Serra (Santa Cruz) há casas e trabalho, mas não há mão-de-obra. Marco Martins apresenta lista para honrar legado do movimento RB1.

