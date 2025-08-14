Autarca de Oliveira do Hospital alude a "caos" e falta de meios

Uma das frentes do incêndio de Arganil que avançou, na quarta-feira, para Oliveira do Hospital, está a levar ao desespero o presidente do município, que disse que "está o caos" instalado, faltando bombeiros nas aldeias e meios aéreos.

Numa declaração emotiva e bastante irritada à agência Lusa, pelas 18:30 de hoje, Francisco Rolo disse que "está o caos" instalado na freguesia de Alvoco das Várzeas e que o incêndio "está na iminência de atravessar o rio Alvoco", o que, a suceder, faz entrar as chamas na zona urbana da sede de freguesia.

"[O incêndio] pode sair da zona de montanha e entrar noutra fase do concelho, está a repetir-se 2017. E não há um avião, não há meio aéreo, não há nada, estamos aqui no meio do caos, com casas em perigo, com animais em perigo, com pessoas em pânico, com crianças fechadas dentro de casa e ninguém faz nada", avisou o autarca.

Francisco Rolo disse que, há cerca de duas horas, havia meios junto às localidades de Quinta das Tapadas e Parente, na margem esquerda do rio Alvoco, e que a situação estaria estabilizada, e "de repente, desapareceram os meios".

"Estamos fartos de pedir meios aéreos e não vêm, está aqui o caos", reafirmou.

"O fogo está à beira do rio Alvoco e, se atravessa para o outro lado, atravessa para o núcleo urbano", insistiu o presidente do município, acrescentando que "não aqui meios. Depois de dias de planeamento e trabalho, isto é inaceitável. Andamos aqui a apagar com os pés e com ramos. Estou farto de pedir ajuda, estamos aqui sozinhos, não há um carro de fogo na aldeia do Parente, na Quinta das Tapadas não há ninguém, estão as chamas a lavrar livremente".

O incêndio, que eclodiu pelas 05:00 de quarta-feira na freguesia do Piódão, em Arganil, possui várias frentes ativas, estando a lavrar naquele município do interior do distrito de Coimbra e nos concelhos vizinhos de Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra.

Pelas 18:50, segundo de acordo com a página de internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o incêndio de Arganil estava a ser combatido por 817 operacionais, apoiados por 276 viaturas e três meios aéreos.