Poucos conhecerão o dono deste nome. Poucos saberão o que fez por mim. Agora… nem ele.

Amaro Bento era uma besta no bom sentido, forte, tático, inteligente, aquele Ser que se estivesse por perto não havia medo que resistisse.

Assim era, que construiu um campo de treinos marciais em Sever do Vouga a que chamava “Coliseu”, prometi visitar, falhei.

Amaro Bento inventou uma mescla de artes marciais, envolvendo também, “CrossFit” e defesa pessoal que, pelas mãos do Joaquim Pires fez chegar à nossa ilha. Foram cerca de três, quase quatro anos, duas vezes por semana, no ginásio do quartel de bombeiros mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, treinava duas horas, afincadamente… nunca estive em tão boa forma, nunca tive tanta força e tanta auto confiança. Quem dava instrução era o Pires, mas de vez em quando o Mestre visitava para workshops. Eu olhava com admiração para aquele homem pequeno, mas mais maciço que marfim. Parecia inatingível, mas ao mesmo tempo engraçado e sociável.

Éramos a equipa AMBO, onde conheci muita gente e gente que estimo para a vida, eles sabem quem são.

Fizemos passagem de cinturão, mas eu fiquei-me, primeiro porque recuso-me a dar cambalhotas, tenho receio e segundo, entrei na política, outro desporto de alto risco, mas com poucos benefícios físicos.

Pendurei as luvas de boxe cor de rosa, as luvas de street fight e passei a lutar contra outros sacos de areia: gente palerma, comentários invejosos, saltos altos e batom vermelho. Sim, a luta para que o batom não passe para os dentes é real.

Não há muitas semanas vi no Facebook que Amaro Bento morreu. Não… não é possível, Amaro Bento era imortal, cinquentão, Amaro Bento não morre. Mas, afinal, o fdp do cancro apanhou-o, deixou-o KO e nem me despedi.

Porque ninguém sabe, mas aqueles treinos salvaram-me da depressão, da ansiedade, dos ataques de pânico. Talvez por isso, por não saberem dessa relevância não me tenham informado e eu não me tenha despedido. Ninguém sabia da sua importância na minha vida e com ele os demais, que agora ficam sabendo. Descanse em Paz Mestre. Porquê os Mestres não morrem, só mudam de ringue, onde estiver: HORMAT.