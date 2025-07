Bispo muda pároco da Ribeira Seca

O bispo do Funchal decidiu, nas habituais nomeações diocesanas anuais, mudar o pároco da Ribeira Seca. Sai o cónego Manuel Ramos e entra o padre Fábio Ferreira, que mantém as anteriores nomeações.

O novo sacerdote passa, assim, a ser responsável pela paróquia que foi durante décadas liderada pelo falecido padre Martins Júnior. Acumula também com o Porto da Cruz, onde já era pároco.

O cónego Manuel Ramos mantém-se como pároco de Machico.

Nas nomeações diocesanas deste ano, D. Nuno Brás, mexeu em mais três paróquias: Serra de Água, Jardim do Mar, Paul do Mar e Raposeira, e Faial e São Roque do Faial.

Para a primeira segue o Pe. Andrés Rafael Abreu Catanho, para a segunda o Pe. Hugo Filipe Almada Gomes e para a terceira Pe. Paulo Jorge Catanho Silva, que sai do Jardim do Mar, Paul do Mar e Raposeira.

O padre Abraão Vieira Marcos, que estava à frente das paróquias do Faial e São Roque do Faial é dispensado do serviço paroquial para um tempo sabático, devendo ficar de novo disponível para o serviço da diocese a partir de 1 de setembro de 2026.

D. Nuno Brás decidiu ainda nomear para os serviços diocesanos, acumulando com funções que já exerçam, os seguintes sacerdotes e leigos:

Cón. Manuel Gonçalves dos Ramos, Diretor do Secretariado Diocesano de Liturgia e Espiritualidade;

Cón. Toni Vitor de Sousa, Assistente Espiritual Diocesano das Cooperações de Bombeiros;

Pe. Carlos Ismael Faria Almada, Diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral do Ensino Superior;

Pe. Paulo Sérgio Cunha Silva, Assistente da Equipa Diocesana do Renovamento Carismático;

Pe. Tiago João Vieira Andrade, Diretor da Escola Teológica;

Drª. Graça Nobre Alves, Diretora do Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura, Migrações e Turismo;

Relativamente aos diáconos, o Bispo do Funchal decidiu nomear os seguintes:

Diogo Emanuel Alves de Sousa, colaborador na Paróquia de Santa Cecília;

José Aldónio Melim, colaborador nas Paróquias de Nossa Senhora da Piedade e Espírito Santo (Porto Santo);

Marcos Rafael Gonçalves Rebelo, colaborador na Paróquia da Sé.