Albuquerque anuncia concurso internacional para última fase do Hospital

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, anunciou a abertura do concurso internacional para a última fase da construção do Hospital Central e Universitário da Madeira, um investimento estimado em 260 milhões de euros.

Segundo o governante, trata-se de uma obra “fundamental para o futuro da Região”, cuja conclusão está prevista dentro dos prazos definidos, “se Deus quiser e Nossa Senhora ajudar”, disse a chegada igreja do Monte onde cumpre tradição.

O concurso agora lançado permitirá avançar para a execução final do projecto, abrangendo a conclusão de infra-estruturas e instalação de equipamentos.

Albuquerque sublinhou que a empreitada respeita o planeamento inicial, que apontava para a conclusão da construção em 2027. Contudo, alertou para a existência de uma etapa subsequente de grande complexidade a transferência dos serviços e valências do actual hospital para o novo edifício.

Essa fase, explicou, exigirá um conjunto de procedimentos técnicos rigorosos, envolvendo a desmontagem, transporte e reinstalação de equipamentos, bem como a adaptação de serviços essenciais.

Albuquerque recordou que este projecto foi concebido há quase uma década, mas que o aumento generalizado dos custos dos materiais e a necessidade de actualização do caderno de encargos obrigaram a rever valores e cronogramas.