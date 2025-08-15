“Deslocado” inspira homilia de Bispo do Funchal

A canção “Deslocado”, do grupo madeirense NAPA, deu o ponto de partida à homilia proferida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na solene celebração da Festa de Nossa Senhora do Monte. A letra, que descreve a estranheza sentida por jovens madeirenses nas grandes metrópoles “o mar de gente, o sol diferente, o monte de betão”, serviu de metáfora para reflectir sobre um sentimento que, com o tempo, pode surgir em qualquer lugar, sobretudo o de não pertencer totalmente.

“Todos nós trazemos uma sede de infinito, uma sede de Deus que nos torna insatisfeitos e nos impele a ir mais além. É essa inquietação, despertada pela beleza mas também pela dor e pelo sofrimento, que só Deus pode saciar”, afirmou o prelado.

Foi nesse contexto que D. Nuno Brás contrapôs a sensação de desenraizamento com a experiência de paz e pertença vivida no Santuário do Monte. “Aqui, na casa da Mãe, que acompanha os madeirenses desde os primórdios do povoamento, deixamos de nos sentir deslocados. Aqui, o nosso coração repousa como em casa”, sublinhou, lembrando que a devoção à padroeira da Diocese foi presença constante tanto nas partidas de emigração como nas campanhas militares.

Na sua homilia, o Bispo apresentou Maria como “Templo de Deus” e “Arca da Nova Aliança”, citando Santo Agostinho e S. Atanásio para reforçar a ideia de que, na Virgem, Deus encontra morada. “Se em Maria o próprio Deus se sente em casa, também nós, junto dela, encontramos o nosso lugar. É a certeza de que o Céu nos espera e que, como Maria, somos chamados a habitar nele”, disse.

Perante milhares de fiéis que encheram o Monte, D. Nuno Brás terminou com um apelo de ternura e proximidade: “Como Santa Isabel, como o discípulo amado, acolhamos Maria na nossa vida e no nosso coração. Mãe, olha à janela, que eu ‘tou a chegar a casa”.

A celebração contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, da presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Cristina Pedra, e da presidente da Câmara Municipal do Funchal, do Representante da República, Ireneu Barreto, entre outros.

Logo no início das cerimónias D. Nuno Brás disse que este também era um momento para rezar por aqueles que morreram na tragédia em 2016.