Barco em Vila do Bispo com 38 migrantes tinha sete menores a bordo

Um barco com 38 migrantes, incluindo sete menores, mais quatro do que inicialmente noticiado, desembarcou esta sexta-feira na praia da Boca do Rio, no concelho de Vila do Bispo, distrito de Faro, disse a GNR, em comunicado.

"A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) e do Comando Territorial de Faro, resgatou ontem, dia 08 de agosto, 38 migrantes que se encontravam a bordo de uma embarcação artesanal, de madeira, no concelho de Vila do Bispo", destacou.

Assim, na sequência de um alerta de um popular, por volta das 20:10 de sexta-feira, "foi detetada uma embarcação a aproximar-se da costa portuguesa, junto à Praia da Boca do Rio, em Budens", sendo que no interior "seguiam vinte e cinco homens, seis mulheres e 7 menores", indicou a Guarda, num aditamento a informação divulgada anteriormente.

"Os migrantes encontravam-se em estado debilitado e a necessitar de cuidados médicos, tendo sido de imediato acionados os meios de socorro, que prestaram assistência no local", acrescentou a GNR, indicando que, "em coordenação com o INEM, foi efetuada a avaliação do estado de saúde" destes migrantes, "tendo sido posteriormente transportados para unidades hospitalares, para observação médica".

Não foi ainda divulgada a origem do barco, mas "os migrantes serão presentes hoje, dia 9 de agosto, às autoridades competentes", disse a GNR.