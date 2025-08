Pavilhões de Portugal e da UE assinalam Dia da Ucrânia

O Pavilhão de Portugal vai associar-se às comemorações do Dia Nacional da Ucrânia na Expo 2025 Osaka, que se celebra esta terça-feira com a presença da primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.

A programação europeia vai ser dedicada à solidariedade com o povo ucraniano, com vários pavilhões da UE a apresentar exposições, atuações artísticas, debates e demonstrações de tecnologias humanitárias, de acordo com um comunicado da organização Portugal na Expo 2025.

O Pavilhão de Portugal, em conjunto com o da UE e de outros países do bloco, vai iluminar a fachada com as cores da bandeira ucraniana "numa expressão visual de forte significado de solidariedade, apoio e proximidade cultural", disse a organização.

"A cultura tem um papel essencial como território de encontro, de diálogo e de solidariedade entre os povos -- e ainda mais em contextos de conflito, logo faz todo o sentido a adesão ao Dia Nacional da Ucrânia na Expo 2025 Osaka", defendeu a comissária-geral do Pavilhão de Portugal, Joana Gomes Cardoso, citada no comunicado.

O arranque das celebrações, na segunda-feira, ficou marcado por uma atuação ao vivo, no terraço do Pavilhão de Portugal, da DJ ucraniana Maryana Klochko, com o apoio da UE.

De acordo com a organização, o Pavilhão de Portugal já recebeu mais de um milhão de visitantes, assumindo-se como um dos grandes destaques da Expo 2025 Osaka, que reúne 158 países sob o tema: "Desenhar as Sociedades do Futuro para as Nossas Vidas".