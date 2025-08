Nuno Maciel visitou o 'Museum of Madeiran Heritage'

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, é o convidado de honra, em representação do Governo Regional, na festa madeirense do Santíssimo Sacramento em New Bedford, nos Estados Unidos da América.

O governante visitou o único museu alusivo à Diáspora madeirense, que pertence ao Clube Madeirense S.S. Sacramento, onde pôde observar o vasto espólio daquela instituição museológica.

Ao DIÁRIO, Nuno Maciel disse que o 'Museum of Madeiran Heritage' em New Bedford é mais um sinal de afirmação da identidade regional, enquanto madeirenses, neste espaço. É também mais um sinal de afirmação da comunidade madeirense em New Bedford que está junta, que está unida, e a verdade é que num espaço podemos encontrar muito daquilo que nos distingue e que nos identifica enquanto povo, enquanto Região, sobre as nossas tradições, a nossa cultura, e os nossos costumes.

O governante especificou que o museu tem todo o nosso artesanato ali presente, desde o bordado aos vimes, a um conjunto de peças talhadas em madeira. Temos naquele espaço museológico recordações de muitos momentos da história da Madeira, antes e depois da Autonomia. Temos ainda ali pessoas que passaram pela Madeira e que deixaram a sua marca. Naquele espaço temos um pouco da história da Madeira representada.

Nuno Maciel ainda salientou e agradeceu à curadora do 'Museum of Madeiran Heritage', Zita Quintal, que de forma muito dedicada cuida do espaço, preserva-o e acarinha-o, como se da sua casa se tratasse, quiçá ainda mais, mantendo aberto e disponível o museu, recebendo os visitantes e dando a conhecer a Madeira, não só aos que são da Madeira, mas também aos açorianos ou continentais que residem nos Estados Unidos, e ainda a todos aqueles que visitam o espaço, sendo oriundos de muitas nacionalidades, como tivemos oportunidade de ver e de constatar.

Referiu que "é mais um motivo para o Governo Regional ficar feliz com esta comunidade de New Bedford e agradecer a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram ao longo destes anos para que este museu e o seu espólio fosse enriquecendo, tornando-o cada vez mais diversificado, e assumir-se como um espaço de cultura geracional perante os muitos visitantes que visitam aquele espaço."

O secretário regional da Agricultura e Pescas referiu ainda que, no ano anterior, foi dito à representante do Governo que visitou o museu que faltava uma cadeira de vimes. Esta, por intermédio do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, foi produzida e enviada para este museu. "É mais uma peça que enriquece o museu. E esta é mais uma forma de o Governo Regional, embora seja um gesto simbólico, dizer que o apoia e que quer perpetuar nesta terra essa arte de trabalhar o vime, e neste caso essa cadeira que tanto servia para os madeirenses há uns anos atrás descansarem e que muitos turistas também compraram, levaram e espalharam pelos quatro cantos do mundo."

Já a curadora do 'Museum of Madeiran Heritage' em New Bedford, a funchalense Zita Quintal, agradeceu ao Governo Regional pela oferta da cadeira de vimes. "Era a cadeira que mais desejava ter no museu, porque lembro-me bem da minha mãe e das minhas vizinhas bordarem sentadas numa cadeira daquelas. Por isso, esta cadeira será para fazer memória das bordadeiras da Madeira."

Adiantou ainda a curadora que "o Governo Regional prometeu e a cadeira já está no museu, pois chegou em Junho".

O actual director é Steve Duarte, descendente de madeirenses naturais da freguesia do Estreito da Calheta e é um dos membros da comissão de festas de 2025.

O Museu da Herança Madeirense foi inaugurado no início da Festa do Santíssimo Sacramento, a 29 de Julho de 1999, e é o único museu, no estrangeiro, dedicado à história e ao património das ilhas da Madeira e do Porto Santo.

No seu interior, os visitantes encontram uma coleção de arte madeirense e de artesanato requintado, incluindo bordados, rendas, linho, cerâmica e tecelagem, assim como uma biblioteca e um banco de imagens e fotografias históricas alusivas à Madeira e aos pioneiros madeirenses que chegaram à América, a partir do século XIX.