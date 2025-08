Nuno Maciel na abertura oficial da festa madeirense em New Bedford nos EUA

Ontem decorreu a abertura oficial da Festa Madeirense do Santíssimo Sacramento em New Bedford, nos Estados Unidos da América, com o hastear das bandeiras e as respectivas intervenções junto ao monumento dedicado aos quatro fundadores da mesma, naturais da Calheta, no ano 1915.

Esta cerimónia de abertura contou com a presença do convidado de honra, o secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, em representação do Governo Regional da Madeira, do embaixador de Portugal nos Estados Unidos da América, Francisco Duarte Lopes, do cônsu-geral de New Bedford, do mayor da cidade de New Bedford, John Michael, da lieutenant governador do Estado Massachusetts, Kim Driscoll, do presidente do Clube Madeirense S. S. Sacramento, Tim Rodrigues, e do presidente da Comissão das Festas de 2025, Carl John Colangelo e ainda do conselheiro das Comunidades Madeirenses para os Estados Unidos da América, Leonel Teixeira.

As primeiras palavras do secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel foram no sentido de enaltecer a coragem e a tenacidade de todos aqueles madeirenses que atravessaram, com muito sacrifico, o Atlântico, em busca de melhores condições de vida, e expressou a sua gratidão pela forma como foi recebido, “por uma comunidade entusiasta e dinâmica que honra a suas tradições, a sua cultura, a sua identidade, assim se afirmando no Mundo.”

As comemorações oficiais da maior festa portuguesa do mundo, começou com um primeiro momento na igreja de Nossa Senhora da Conceição com uma bênção do Santíssimo Sacramento e depois ocorreu um desfile desde a igreja até ao Madeira Field onde acontece a festa, este desfile foi acompanhado por um grupo Folclórico típico madeirense e onde desfilaram os mais de 100 festeiros que organizam a festa.

