Marítimo lembra "raça e empenho" de Jorge Costa

Foi com profunda tristeza que o universo do Club Sport Marítimo recebeu a notícia do falecimento de Jorge Paulo Costa Almeida, mais conhecido como Jorge Costa.

"Natural de Aldoar, no Porto, Jorge Costa nasceu a 14 de outubro de 1971 e representou o CS Marítimo na temporada 1991/92, por empréstimo do Futebol Clube do Porto. Vestiu a camisola verde-rubra em jogos oficiais e particulares, sendo a maioria no Campeonato Nacional da I Divisão. Durante essa época, foi titular indiscutível na equipa orientada por Paulo Autuori, envergando na maioria das partidas a camisola número três", refere o emblema verde-rubro.

Lembra, ainda, o tempo de Jorge Costa de verde-rubro: "Apesar da juventude, demonstrava já uma raça e um empenho notáveis, revelando o enorme potencial que mais tarde o confirmaria como um grande jogador. Ao serviço do emblema maritimista, disputou 38 jogos, regressando ao FC Porto no final dessa temporada".

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, em nome da Direção, "apresenta à família e aos amigos de Jorge Costa as mais sentidas condolências, estendendo também votos de pesar ao Futebol Clube do Porto, instituição com a qual Jorge Costa esteve profundamente ligado ao longo da sua carreira".