Grupo Dorisol recorda "exemplo de dedicação, coragem e compromisso"

Morreu Emanuel Jardim Fernandes líder histórico do PS-Madeira Morreu esta tarde, aos 81 anos, Emanuel Vasconcelos Jardim Fernandes, dirigente e líder histórico do PS-Madeira.

Hoje despedimo-nos de uma pessoa que marcou profundamente a vida política e cultural da Madeira. Emanuel Jardim Fernandes foi, para muitos, um exemplo de dedicação, coragem e compromisso com as causas em que acreditava. Recordamos com respeito e admiração o seu percurso, que passou pela Assembleia Legislativa Regional, Assembleia da República e Parlamento Europeu, sempre guiado por um profundo sentido de humanismo e amor à sua terra. A Administração, Diretores e Colaboradores do Grupo Dorisol

Numa nota remetida esta tarde às redacções, o grupo hoteleiro dirigiu ainda um "abraço solidário e sentido à família", em especial ao seu fundador António Jardim Fernandes, estendendo as condolências "a todos os amigos e a quem com ele partilhou ideais e momentos de vida".

Emanuel Jardim Fernandes era advogado de profissão, foi um dos "principais rostos" do PS/Madeira quando foi criado, tendo sido eleito deputado para a Assembleia Legislativa Regional na primeira legislatura, em 1976.

Manteve-se no parlamento madeirense durante várias legislaturas e tornou-se presidente do PS/Madeira em 1980, cargo que desempenhou até 1993, tendo voltado depois à liderança em 1996.

Também foi deputado na Assembleia da República por duas vezes (1983-1985 e 1991-1995) e no Parlamento Europeu entre 2004 e 2009.