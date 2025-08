Ronaldo entre os mais poderosos

A imprensa nacional, nomeadamente o Negócios, revela quem são os mais poderosos de 2025. E, como na poderia deixar de ser, Cristiano Ronaldo é um deles. O matutino escreve que o craque "gera milhões com as jogadas nos relvados, mas também com as apostas fora das quatro linhas".

Confira:

Negócios:

- Propriedade horizontal anula isenção de IMT de prédios para revenda"

- "Suíça entre o espanto e o medo com tarifas de Trump"

- "#Os mais poderosos 2025. #46 [Francisco Pinto Balsemão] Grupo de media tem sido incapaz de travar os prejuízos avultados. #45 [Cristiano Ronaldo] Gera milhões com as jogadas nos relvados, mas também com as apostas fora das quatro linhas"

- "Trabalho. Precários contratados com PRR não são integrados"

- "Apostas. Santa Casa lança concurso para vender Euromilhões"

Mas há mais para ver:

Correio da Manhã:

- "Governo congela ajuda internacional [ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil ]"

- "Bombeiros cansados pedem apoio"

- "Mourinho ou Feyenoord no caminho de Laje"

- "Filho de Durão deixa cargo ao fim de um mês"

- "Burla. Nome de ex-governante usado em esquema de pirâmide"

- "Tribunal. Multa de 585 euros paga em 22 prestações"

- "Ambiente. Dois terços do país estão em situação de seca"

- "Automóveis. Venda de veículos elétricos cresce 35,5 por cento"

- "Seixal. Ladrão atropela polícia com carro roubado"

Público:

- "Despejos de casas aumentam e há milhares de processos em tribunal"

- "Incêndios. Quase um terço das ignições ocorreu durante a noite"

- "Gaza. Antigos chefes militares de Israel pedem fim da guerra"

- "Reforma laboral. Programa eleitoral da AD não permitia antever o que aí vem"

- "Atropelamento e fuga. Carro de autarca de Esposende atropelou Nair"

- "FC Porto. Luuk de Jong aterrou no Dragão: chegou a 'força aérea'"

- "Casas de férias de arquitectos. Souto de Moura construiu uma casa contemporânea com pedras antigas"

- "Inteligência artificial. A maré de bandas falsas que desvia dinheiro dos músicos verdadeiros"

Jornal de Notícias:

- "Negócio dos foguetes perde dois milhões após restrições com incêndios"

- "'A aldeia nunca sai do coração'. Emigrantes regressam em força e ajudam a povoar o Interior. As histórias de quem volta a casa antes da 'tristeza do inverno'"

- "Benfica. Caminho até à Liga dos Campeões tem Mourinho no horizonte"

- "F. C. Porto. Os três mosqueteiros do golo. Luuk de Jong dá mais armas ofensivas a Farioli"

- "Entrevista. 'Trocar forno, esquentador e fogão vai ser simples e muito rápido'. Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente"

- "Gaia. Um terço dos alunos sem transporte para a escola"

- "Médio Oriente. Netanyahu decide avançar com ocupação total de Gaza"

Jornal Económico:

- "PS diz que reforma da lei laboral 'é ofensiva em larga escala'"

- "Israel vai ocupar Gaza"

- "Menzies lidera concurso para ganhar handling"

- "Nem as estatísticas sobrevivem ao ataque de Trump"

- "Suíça em estado de choque com tarifa americana de 39%"

- "EDP Renováveis tem acordo para vender Prosolia Energy"

- "Maleo Offices: a empresa que dá casa às multinacionais"

- "Ana Fernandes lidera Inspeção-Geral dos Serviços da Justiça"

A Bola:

- "Pavlidis. 'Animal' de Champions. Avançado grego do Benfica marcou sete golos na última edição da prova"

- "Akturkoglu em dúvida para amanhã na Cote d'Azur na primeira mão da 3.ª pré-eliminatória"

- "'Gostaria muito de voltar ao Benfica', diz Rony Lopes"

- "Sporting. Jota Silva quer ser leão / Negociações com o Nottingham intensificam-se"

- "Fenerbahçe ou Feyenoord podem defrontar águias no play-off"

- "Além do Besiktas, outros clubes turcos, russos e árabes querem St. Juste"

- "Vagiannidis treinou-se ontem e está muito entusiasmado"

- "FC Porto. O plano perfeito de Villas-Boas para esconder De Jong do mundo"

- "Paulo Futre já ficou a conhecer Froholdt"

- "Iván Jaime recusou o Brest"

O Jogo:

- "FC Porto. Esconder De Jong foi um filme. Os detalhes do segredo mais bem guardado deste defeso"

- "Reconstrução ainda não acabou. Farioli tem identificadas quatro posições que pretende reforçar"

- "Benfica. Dispara o alarme. Akturkoglu com lesão no tornozelo direito e turcos à perna"

- "Cláusula de João Rego pode chegar aos 100 MEuro"

- "Se eliminar Nice, Fenerbahçe ou Feyenoord a seguir"

- "Sporting. Juve leva nega. Clube italiano estava de olho em Hjulmand"

- "Pote à beira dos 200 jogos"

- "Esgaio oferecido ao Corinthians"

- "V. Guimarães. Ndoye oficializado"

- "Rio Ave. Marc Gual é alvo"

- "Aves SAD. Bane entra e Roux sai"

- "Braga. Soumaré no Sheffield United"

Record:

- "Bónus para Hjulmand"

- "Varandas recompensa capitão por manter compromisso"

- "Juventus e United tentaram o médio"

- "Benfica. Entorse no tornozelo deixa-o [Akturkoglu] em dúvida para Nice".

- "Vieira é mesmo candidato [Benfica]"

- "FC Porto. Tudo sobre a transferência. O segredo Luuk de Jong"