Comissão Europeia lembra ter meios disponíveis de ajuda no combate a incêndios

A Comissão Europeia reiterou hoje que há meios de combate aos incêndios preposicionados no sul da Europa, nomeadamente em Portugal, e que a intervenção da proteção civil europeia depende de um pedido do Estado-membro.

Questionada sobre os incêndios no sul da Europa, a porta-voz do executivo comunitário Anna-Kaisa Itkonen referiu que Bruxelas ainda não recebeu qualquer pedido para ativação do mecanismo.

"Temos helicópteros e bombeiros preposicionados em França e países vizinhos, como Portugal, prontos para ajudar assim que houver pedidos", disse Anna-Kaisa Itkonen.

Até agora, a União Europeia disponibilizou 22 aviões e cinco helicópteros para combater incêndios e estão destacados 670 bombeiros de vários países em Portugal, Espanha, França, Grécia e Itália, reforçando os contingentes nacionais.

Nesta época de incêndios, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil já ajudou no combate a incêndios na Grécia, Bulgária, Chipre, Macedónia do Norte, Bósnia-Herzegovina e Albânia.