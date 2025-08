Vagiannidis inscrito pelo Sporting na Liga antes de contratação ser oficializada

O lateral direito Georgios Vagiannidis, de 23 anos, já está inscrito pelo Sporting na Liga Portuguesa de Futebol Profissional, apesar de a contratação ainda não ter sido oficializada pelos 'leões'.

O internacional grego, que alinhava no Panathinaikos, treinado por Rui Vitória, já surge no plantel dos 'leões' no sitio oficial da Liga de clubes, sendo mesmo revelado que o defesa vai envergar a camisola 13.

Vagiannidis pode, assim, ser opção do técnico Rui Borges para o jogo com o Casa Pia, marcado para sexta-feira, com os bicampeões nacionais em campo para o arranque da I Liga.

Este será o segundo jogo oficial dos 'leões' na temporada, depois da derrota na Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica, por 1-0, em jogo disputado no Estádio Algarve.