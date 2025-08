Lateral grego Georgios Vagiannidis reforça Sporting

O lateral direito Georgios Vagiannidis, de 23 anos, assinou um contrato de cinco temporadas com o Sporting, que contratou o internacional grego ao Panathinaikos, informou hoje o bicampeão nacional de futebol.

"O Sporting Clube de Portugal contratou mais um jogador para a equipa principal de futebol: Georgios Vagiannidis, internacional grego de 23 anos, é leão. Oriundo do Panathinaikos, o lateral direito assinou um contrato válido até 2030 com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (ME)", anunciaram os 'leões', através do seu site oficial.

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social portuguesa adianta que o emblema de Alvalade pagou 12 ME aos atenienses.

"O mais importante para mim é melhorar e o Sporting é o melhor lugar para o fazer. É um clube em que muitos jovens evoluem e era a melhor escolha para mim desde o momento em que fui abordado. Estava 100% focado em vir para o Sporting e fiquei muito feliz quando o acordo foi concretizado, porque sei que é o passo certo para mim", declarou o defesa, regozijando-se pela forma como foi recebido pela equipa treinada por Rui Borges.

Vagiannidis jogava desde 2021/22 no Panathinaikos, atualmente treinado por Rui Vitória, depois de ter estado no Inter Milão e nos belgas do Sint-Truiden, por empréstimo dos italianos, tendo conquistado duas Taças da Grécia.

"Vim para os campeões de Portugal, o que me faz ter expectativas altas. A equipa está num nível muito bom. Ganharam a I Liga nos últimos dois anos e também a última Taça de Portugal. Tenho de dar o meu máximo em cada treino e em cada jogo para poder competir", admitiu, desejoso de cumprir "um sonho de criança e uma das maiores motivações desde o início da carreira" com a participação na fase de liga da Liga dos Campeões.

O lateral vai ser o terceiro grego a vestir a camisola 'verde e branca', depois do avançado Dimitris Nalitzis, em 2001/02, e de Sotiris Alexandropoulos, em 2022/23, que ainda está vinculado aos 'leões', mas emprestado aos alemães do Fortuna Düsseldorf.

"Eu e o Sotiris crescemos juntos e estivemos mais de 10 anos na academia do Panathinaikos. Falámos muito sobre o Sporting ainda antes de saber do interesse do clube, pelo que já sabia muitas coisas. Até por isso a decisão de vir foi muito fácil. O Sotiris falou-me da vida aqui, da cidade, do que tenho de fazer. Ajudou-me muito", revelou.

Georgios Vagiannidis é o quinto reforço do Sporting para a nova temporada, juntando-se ao guarda-redes português João Virgínia (ex-Everton), ao médio georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante), ao extremo brasileiro Alisson Santos (ex-Vitória) e ao avançado colombiano Luis Suárez (ex-Almería).