Diomande e Maxi Araújo entregues ao departamento clínico do Sporting

O central Ousmane Diomandé e o lateral Maxi Araújo estão entregues ao departamento clínico do Sporting, após se terem lesionado na sexta-feira diante do Casa Pia, na primeira jornada da I Liga de futebol, informou o clube.

Os bicampeões nacionais regressaram hoje aos treinos, após a vitória em Rio Maior (2-0), numa sessão em que os titulares fizeram trabalho de recuperação.

Diomande, que saiu aos 58 minutos com queixas, e Maxi Araújo, aos 53, aparentaram problemas musculares, mas o Sporting não especificou quais as lesões dos dois jogadores, nem o tempo de paragem.

No domingo, a equipa 'leonina' terá folga e regressa ao trabalho na segunda-feira, iniciando a preparação para o jogo da segunda ronda da I Liga, agendado para 17 de agosto, dia em que recebe o Arouca (20:30).