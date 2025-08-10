Conheça o primeiro 'onze' inicial do Marítimo na temporada 2025/2026
Já é conhecido o onze inicial com que o Marítimo vai alinhar na primeira jornada da Liga 2, temporada 2025/2026. O jogo frente ao Lourosa tem início marcado para as 14 horas, no Estádio do Marítimo.
Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Igor Julião, Noah Madsen, Marco Cruz, Martín, Alexandre Guedes, Xavier Sanchez, Danilovic, Paulo Cabral, Carlos Daniel e Romain Correia (C).
L. Lourosa FC: Vitor Mendonça, Gonçalo Braga, Dylan, Silvério (C), Luís Rocha, Alhassan, Doria, Arsénio, Fabinho, Tiago Dias e Miguel P.