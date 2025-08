Kauê de Deus reforça sub-23 do Marítimo

O médio defensivo Kauê de Deus chega para reforçar os sub-23 do Marítimo, que estão de regresso à Liga Revelação. O jovem médio defensivo, de 20 anos, deixa o Corinthians, que o tinha contratado em 2024, com um contrato de dois anos, mas, devido ao limite de idade, era agora um dos excedentários da formação sub-20 do Timão.

Deste modo, o Corinthians chegou a acordo para a transferência de Kauê para os verde-rubros, mantendo 20% dos direitos económicos do jogador, com os restantes 80% a ficar na posse do Marítimo. Antes o médio brasileiro tinha representado a Portuguesa, Coritiba, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, sempre nas categorias de base.

Este ano Kaué de Deus apenas foi utilizado no jogo pelos sub-20 do Corinthians, e durante 16 minutos, estando a treinar com os sub-18 e, na hora da saída deixou uma mensagem nas redes sociais. "Sigo em busca de novos desafios, levando comigo tudo o que aprendi aqui. Meu respeito e gratidão ao Corinthians vão comigo para sempre"