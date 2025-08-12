Alberth Elis e Simo Bouzaidi a caminho do Marítimo
O CS Marítimo está prestes a receber dois reforços para a época que arrancou este fim-de-semana. Alberth Elis e Simo Bouzaidi devem chegar nas próximas horas para reforçar a equipa orientada por Vitor Matos.
Alberth Elis é internacional pelas Honduras, onde já registou 69 internacionalizações e jogou em Portugal no Boavista. Ainda esta época chegou a ser indigitado para o Nacional, mas o negócio não se terá concretizado. Actualmente, aos 29 anos, vestia as cores do Club Olimpia Deportivo, das Honduras. Além de extremo, joga também a ponta de lança.
Já Simo Bouzaidi tem 25 anos e estava ao serviço do Eldense, de Espanha. O extremo esquerdo assina contrato por 2 anos. Nascido em Espanha, o atleta já representou a selecção marroquina.