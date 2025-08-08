Aviso de calor extremo motiva alertas da Protecção Civil de Câmara de Lobos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as regiões montanhosas da Madeira sob aviso meteorológico laranja devido à previsão de tempo quente e seco. O aviso motivou vários alertas do Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos.

Num comunicado emitido à população, a protecção civil municipal alerta para um aumento significativo do perigo de incêndio florestal e para a possibilidade de maior concentração de partículas na atmosfera.

De acordo com as previsões meteorológicas disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o estado do tempo no Arquipélago da Madeira será condicionado pela presença de uma massa de ar quente e seca, originando tempo quente e seco até ao final do dia 10 de Agosto (Domingo), razão pela qual é expectável: A subida da temperatura do ar em particular na costa sul e nas terras altas; A redução acentuada dos valores da humanidade relativa do ar; Vento de Leste/Nordeste, em geral fraco a moderado (ate 30 km/h), por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e tornando-se moderado a forte (30 a 50 km/h) nas terras altas a partir do meio da tarde do dia 9 de Agosto (Sábado), por vezes com rajadas até 70 km/h. Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos

A população é instada a adoptar comportamentos e atitudes preventivas com vista à minimização do risco de incêndio florestal ou rural, bem como a prevenir condutas negligentes, que poderão propiciar eventuais ignições.

Durante o período de aviso laranja, estão proibidas a realização de fogueiras, queimas de sobrantes, queimadas de limpeza de terrenos, utilização de fogo para confecção de alimentos ou iluminação, e o lançamento de artigos pirotécnicos, foguetes ou balões com mecha.

A autoridade municipal recorda ainda a importância de comportamentos preventivos, como não deitar pontas de cigarro no chão, garantir que máquinas agrícolas têm dispositivos de retenção de faúlhas, evitar fumigação em apiários com equipamentos não protegidos e acompanhar as actualizações do risco de incêndio no site do IPMA.

Para minimizar os efeitos das altas temperaturas, é recomendada uma maior ingestão de água, evitar bebidas alcoólicas ou com muito açúcar, fazer refeições leves, não se expor ao sol entre as 11 e as 17 horas, usar protetor solar de índice elevado, vestir roupa fresca e evitar esforços físicos. Crianças, idosos e doentes crónicos merecem especial atenção.

O Serviço Municipal de Protecção Civil mantém-se disponível para esclarecimentos e apela à colaboração de todos, sublinhando que “a prevenção começa em cada um de nós”.