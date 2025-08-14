PSD retoma hoje atividade política com Festa do Pontal e discurso de Montenegro

A Festa do Pontal, a tradicional 'rentrée' política do PSD, realiza-se hoje no Calçadão de Quarteira, no Algarve, tendo como ponto alto um discurso do primeiro-ministro e líder do partido, Luís Montenegro.

A festa vai começar às 18:30 e, a partir das 19:45, começarão as intervenções políticas, com um discurso do presidente da distrital de Faro e candidato à câmara local, Cristóvão Norte, e, depois, de Luís Montenegro.

Desde que é líder do PSD, em 2022, Montenegro tem aproveitado a 'rentrée' política para anunciar novas medidas ao país.

No ano passado, por exemplo, na primeira vez que foi ao Pontal enquanto primeiro-ministro, Luís Montenegro aproveitou a ocasião para anunciar um suplemento extraordinário para as pensões mais baixas.

Após o discurso de Luís Montenegro, haverá, às 21:30, um concerto do músico Toy, antes do encerramento da festa, às 23:30.

Com a Festa do Pontal, o PSD vai dar o pontapé de partida das 'rentrées' partidárias. O Chega ainda não tem qualquer data prevista, enquanto a IL irá organizar a sua 'rentrée' em 30 de agosto em Albufeira, com a festa "A'gosto da Liberdade".

Entre 30 e 31 de agosto, em Coimbra, o BE vai organizar o seu tradicional Fórum Socialismo, enquanto o PS vai organizar o seu primeiro grande evento também em Coimbra, em 06 de setembro, com a Convenção Autárquica do partido.

O PCP vai organizar a Festa do Avante em 05, 06 e 07 de setembro na Quinta da Atalaia, no Seixal, no mesmo fim de semana em que o Livre irá organizar a sua 'rentrée', no Porto, apesar de ainda não ter divulgado qual será o teor do evento.

A 'rentrée' do CDS-PP também vai ser em 06 de setembro, em Vale de Cambra, enquanto o PAN irá procurar associar vários eventos à comemoração dos 30 anos da lei de proteção animal, que se assinalam no fim de semana de 13 e 14 de setembro.