Seis mortos em colisão no IP2 junto a Castro Verde

Seis pessoas morreram hoje em consequência de uma colisão entre dois ligeiros junto à vila de Casével, em Castro Verde, levando ao corte nos dois sentidos do IP2.

Dois veículos ligeiros, um com cinco ocupantes, colidiram de frente ao quilómetro 387 do IP2, e na sequência da colisão, "uma das viaturas, que a transportava as cinco pessoas, incendiou-se", disse à Lusa fonte do Centro Distrital das Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

"O incêndio da viatura alastrou-se ao mato no local, que obrigou à deslocação de meios específicos, e entretanto foi extinto", acrescentou a fonte.

O acidente justificou a intervenção de 34 operacionais e 16 viaturas da Proteção Civil e bombeiros, tendo o alerta sido recebido pelas 02:06, segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

"O IP2 continua cortado na totalidad", informou a fonte do CDOS de Beja.