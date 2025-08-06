Porto Santo celebra 29 anos da elevação a cidade

Esta quinta-feira, 7 de Agosto, o Porto Santo marca a elevação da vila a cidade, naquele que é o 29.ª aniversário desta efeméride. A data será assinalada, pelas 18 horas, numa cerimónia que terá lugar no auditório da Câmara Municipal da ilha dourada.

Dando continuidade às Festas de Verão no Porto Santo que têm ocorrido nos últimos dias, esta noite promete ser de fado, pois Mariza sobe ao palco na Praça do Barqueiro.

Foto Instagram/ marizaoficial

Esta será (mais) uma oportunidade para o público ouvir temas bem conhecidos da fadista, como 'Chuva', 'Gente da Minha Terra' ou 'Quem me dera'.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:



19h00 - A partir de hoje e até domingo, 10 de Agosto, a baía de Câmara de Lobos acolhe a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, um evento organizado pela Junta de Freguesia câmara-lobense.

Veja a programação para este primeiro dia:

19h00 - Homenagem ao Pescador

20h00 - Despique de Bandas Filarmónicas

20h30 - Actuação de Beatriz Caboz

21h30 - Kontrabando

23h00 - José Malhoa

01h00 - I Love Pimba Superstar DJ

02h00 - Encerramento



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 07 de agosto:1500 - D. Manuel I concede novo Foral a Lisboa.

1660 - Morre, com 61 anos, o pintor espanhol Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Pintou "Uma Velha Cozinhando Ovos" (1618), "Adoração dos Magos" (1619) e A Festa de Baco (1628-1629), também conhecida como Los borrachos.

1875 - É publicado o primeiro número do jornal "O Protesto", órgão do Partido Socialista Português.

1940 - II Guerra Mundial. Churchill, primeiro-ministro britânico, e o general francês De Gaulle, em Londres, chegam a acordo sobre a criação das Forças Francesas Livres.

1959 - A cápsula do satélite Explorer 6, da agência espacial norte-americana NASA, tira a primeira fotografia da Terra vista do Espaço.

1975 - É divulgado o "Documento Melo Antunes", ou "Documento dos Nove", da fação moderada do Movimento das Forças Armadas, elaborado por nove militares - Vasco Lourenço, Vitor Crespo, Melo Antunes, Franco Charais, Pezarat Correia, Vitor Alves, Sousa e Castro, Canto e Castro, e Costa Neves.

1991 - O Iraque produziu bactérias mortais utilizáveis no fabrico de armas biológicas, afirma o chefe da comissão de peritos das Nações Unidas (ONU) nesta matéria em missão no Iraque, David Kelly, no fim de uma inspeção de cinco dias ao centro de pesquisa de Salman Pack, 35 quilómetros a sul de Bagdade, Iraque.

2002 - O atleta Francis Obikwelu conquista a medalha de prata nos 100 metros dos Campeonatos Europeus de Atletismo de Munique, Alemanha.

2008 - Um assalto à dependência do BES de Campolide, em Lisboa, termina, ao fim de oito horas, com a morte de um dos assaltantes, de 35 anos, ferimentos graves no outro, de 23, e a libertação dos dois reféns, entre os quais a gerente do banco. Inicialmente, os assaltantes, brasileiros, fizeram seis reféns, que manietaram com braçadeiras de plástico, mas a polícia libertou quatro pouco depois.

2017 - Dá entrada no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida o primeiro pedido, em Portugal, para avançar com um contrato de gestação de substituição, mais conhecida como "barriga de aluguer".

2022 - Os canoístas Fernando Pimenta e Teresa Portela conquistam a medalha de prata em K2 500 metros misto dos mundiais em Halifax, Canadá, ao terminarem a prova no segundo lugar.

Pensamento do dia