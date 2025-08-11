Centro Interpretativo Ecos Machico já identificou 45 ecossítios

O o Centro Interpretativo Ecos Machico celebra o seu 4.º aniversário. Até hoje já identificou 45 Ecossítios com interesse para a preservação da geodiversidade, biodiversidade, história e cultura.

"O Ecos é um projecto premiado pelo Prémio Geoconservação 2023, Menção Honrosa do Prémio Autarquia do Ano, mas, sobretudo e o mais importante, trabalha ativamente para chegar ao seu principal objetivo, sustentabilidade e participação", diz Ana Neves. A coordenadora do projecto assume que "a mensagem de preservação dos Ecossítios, o sentido de pertença e o desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade participante é agora certamente diferente".

Já se contabilizam mais de 14.800 participantes de alcance direto, 232 acções de sensibilização e mais de 4.300 visitantes ao centro. O concelho de Machico tem mais de 20 recursos disponíveis ao público, 5 novos roteiros temáticos, prevendo-se lançar novas rotas ainda no ano de 2025, e um sistema de monitorização com 109 indicadores.