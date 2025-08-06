Novo hospital vai custar mais 45% Actualização de preços e inclusão de materiais não previstos encarecem projecto, que deverá estar concluído em 2029. Secretário dos Equipamentos garante que parecer recente do Tribunal de Contas não terá impacto no bolso dos contribuintes. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 7 de Agosto.

Outros destaques

Mais aviões 'verdes' na Madeira Quota de aeronaves de nova geração sobe para 34% e reforça o compromisso com a sustentabilidade e a competitividade turística.

SESARAM pioneiro na aquisição de equipamento inovador Comprado ao abrigo do PRR, novo aparelho torna mais seguras cirurgias ao pescoço.

Freguesia de Santa Cruz desespera por supermercado

E, por fim, Porto Santo dá palco a Rui Veloso no dia 13.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.