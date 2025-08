Normalidade a ser restabelecida no Centro de Saúde de São Vicente

Estão a ser tomadas diligências para retornar à normalidade no funcionamento do Centro de Saúde de São Vicente, afetado esta madrugada por um incêndio que obrigou ao deslocamento dos utentes para uma ala, enquanto na outra, os Bombeiros apagavam as chamas.

Centro de Saúde de São Vicente evacuado por causa de incêndio Um incêndio na zona de internamento de longa duração do Centro de Saúde de São Vicente obrigou à evacuação daquela unidade esta madrugada, de acordo com informação divulgada pela Antena 1 e publicada no portal da RTP-Madeira.

De acordo com informação à TSF-Madeira prestada pelo presidente do Serviço Regional da Proteção Civil da Madeira, Richard Marques, "pelas 01h46 o Comando Regional de Operações de Socorro recebeu um alerta, via 112, para Incêndio em equipamento (fumo no compartimento de uma sala técnica)" daquela unidade de saúde.

Foram "mobilizados meios de intervenção do CB de São Vicente e Porto Moniz, bem como a Polícia de Segurança Publica", conta o responsável. "A situação foi prontamente resolvida sem registo de feridos, ficando extinto às 02h22 e assegurada a devida ventilação do espaço afetado pelo fumo, tendo o Comandante da Operação de Socorro (COS) dado com concluídas as operações 04h36", explicita melhor as horas das intervenções.

Segundo Richard Marques, "internamente o Centro de Saúde assegurou ações de proteção com movimento dos utentes entre espaços, não tendo havido a necessidade de evacuar a infraestrutura", assegura.

A esta hora, "estão a ser tomadas as necessárias diligências (verificações técnicas) para a reposição da normalidade de funcionamento" do centro de saúde que foi construído em 2005.