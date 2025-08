Centro de Saúde de São Vicente evacuado por causa de incêndio

Um incêndio na zona de internamento de longa duração do Centro de Saúde de São Vicente obrigou à evacuação daquela unidade esta madrugada, de acordo com informação divulgada pela Antena 1 e publicada no portal da RTP-Madeira.

Segundo a estação pública, o alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz devido a fumo que saía de uma das salas onde há equipamentos informáticos.

Pelas 2h00 desta noite, dois veículos e seis operacionais detectaram o incêndio num dos equipamentos informáticos, tendo as chamas sido "combatidas por estes operacionais que também juntamente com as equipas de enfermagem, médicos e assistentes operacionais fizeram a evacuação de certa de 30 utentes/doentes para o edifício da urgência onde ficaram em observação. Uma medida de segurança para evitar a inalação de fumo e gases", acrescenta.

Não terá havido feridos a registar. A operação durou cerca de 3 horas, envolvendo ainda a PSP local e do Porto Moniz e a segurança privada do edifício.

O DIÁRIO tentou confirmar mais informações junto dos Bombeiros, sem sucesso. O mesmo contacto foi feito junto da unidade de saúde, sem conseguirmos obter mais pormenores.