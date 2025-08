Veleiro ‘Naval Experience’ vence regata ao largo do Funchal

O veleiro ‘Naval Experience’, liderado por Gonçalo Fernandes, em representação do Clube Naval do Funchal, venceu hoje a Regata Funchal Náutico/600 Anos do Foral da Madeira.

A prova decorreu ao largo da baía do Funchal, com a participação de 14 embarcações da classe cruzeiro, provenientes da Madeira e do continente. O percurso compreendeu largada e chegada atrás do porto do Funchal, com rodagem da primeira boia junto à Quinta Calaça e da segunda boia na entrada da Pontinha. As condições meteorológicas foram suaves, com vento do quadrante sudoeste a soprar entre os 5 e os 6 nós, exigindo dos participantes técnica apurada e boa leitura do campo de regata.

Esta regata está integrada no calendário do Funchal Náutico e é organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Nacional de Cruzeiros, contando com o apoio da Associação Regional de Vela da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal e da Brisa.

Ordem dos cinco primeiros classificados:

1.º Naval Experience – Gonçalo Fernandes (Clube Naval do Funchal)

2.º MIA DOIS – Catarina Sousa (Associação Nacional de Cruzeiros)



3.º Polaris I – Luís Plantier (Associação Naval de Lisboa)



4.º Frederica Devonia – Martim Cardoso (Clube Naval do Funchal)



5.º Cantabile – Fidélio Gomes (Clube Naval de Sesimbra)