ARC Sport vence Prémio Equipa Sustentável

A organização do Rali da Madeira anunciou que o vencedor do prémio de equipa mais sustentável da prova deste ano foi a ARC Sports, premiando assim as boas práticas ambientais ao longo da competição.

"O Rali da Madeira promove as boas práticas ambientais através de várias ações, entre elas o Troféu da Equipa Mais Sustentável, que este ano foi atribuído a equipa ARC SPORT", anuncia numa nota de imprensa.

E justifica: "Este prémio distingue o empenho e as boas práticas ambientais demonstradas ao longo do evento, contribuindo para um rali mais responsável e amigo do ambiente. Parabéns à ARC SPORT pelo exemplo dado dentro e fora da competição!"