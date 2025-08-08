O papel da diáspora madeirense no futuro da Região em debate na Ribeira Brava
Começa hoje mais uma edição da Festa Luso-Venezuelana, uma iniciativa do DIÁRIO em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava
Saiba o que lhe reserva a agenda desta sexta-feira, 8 de Agosto.
Arranca hoje a 14.ª edição da Festa Luso-Venezuelana, uma iniciativa do DIÁRIO, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, que procura enaltecer os laços que unem a Madeira à Venezuela, bem como, de forma mais alargada, homenagear o papel dos emigrantes madeirenses que saíram da sua terra em busca de melhores condições de vida.
O evento deste ano volta a ter lugar na marginal da Ribeira Brava e tem acesso gratuito. A animação começa às 18h30, com a Banda Municipal da Ribeira Brava, ao que se seguirá Paulino Santos (19 horas) e El Corazón Mariachi (20 horas); haverá, também, humor com os 4Litro (21h30) e João Vinagre sobe ao palco pelas 22h45. Os Som Zuliano actuam à meia-noite; e os Mosquito Deejeys encerram o primeiro dia de festa, que se prolonga por sábado e domingo.
Mas o destaque do dia de hoje vai para a conferência ‘A Diáspora como Estratégia de Futuro’, que decorrerá na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a partir das 9h30. Com moderação de Ricardo Miguel Oliveira, integram o painel de palestrantes Carlos Fernandes, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, Ana Bracamonte, vereadora na Câmara Municipal do Funchal; e Betania da Costa, psicóloga especializada na área das migrações. O momento servirá para abordar as várias temáticas relacionadas com a diáspora madeirense espalhada pelo Mundo, particularmente a da Venezuela, bem como aflorar o contributo que estas comunidades têm dado e poderá continuar a dar para o desenvolvimento da Região.
Mas há mais para nos próximos dois dias de Festa Luso-Venezuelana. Entretanto, na agenda de hoje tenha em conta, também, as demais iniciativas.
Agenda
09h30 - Paula Margarido preside à sessão de abertura do IV Encontro de Universitários Madeirenses (EUMA), que acontece no Museu da Electricidade – Casa da Luz.
10h00 – a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos promove visitas técnicas à ARDITI e ao CO-OOM, no Madeira Tecnopolo e no Varadouro de São Lázaro, Marina do Funchal, respectivamente.
11h30 - Cristina Pedra, acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira, visita a requalificação do Jardim do Campo da Barca.
14h30 - conferência de imprensa de Victor Martins, treinador do Marítimo, no Estádio do Marítimo.
18h30 - arranca o Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense, que se prolonfa até dia 14 de Agosto.
19h00 - Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto.
19h45 - 52.º Aniversário da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, que promove um Concerto de Aniversário, no Largo da Achada, uma iniciativa integrada no programa do Art’Camacha.
21h30 - Santa CURTAS - Festival de Curtas Metragens, na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Reveredo.
22h00 - Festas de Verão, no Porto Santo, com a actuação de Miguel Gameiro e Polo Norte.
Efemérides
1709 - O padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão apresenta a D. João V, em Lisboa, o projecto da máquina voadora, com um protótipo que larga na sala dos embaixadores da Casa da Índia, no Terreiro do Paço.
1786 - Os alpinistas Michael Gabriel-Paccard e Jacques Balmat atingem pela primeira vez o ponto mais alto dos Alpes, o Mont Blanc.
1876 - Thomas Edison regista a patente do mimeógrafo, antepassado das fotocopiadoras.
1929 - O dirigível alemão Graf Zeppelin começa a volta ao Mundo.
1961 - Guerra Colonial. As forças portuguesas tomam Zala e Quincuzo, em Angola, e avançam para Nambuangongo. Em Portugal, são entregues "brevets" às primeiras cinco enfermeiras paraquedistas.
1974 - Motim de antigos agentes da PIDE-DGS no Estabelecimento Prisional de Lisboa.
1974 - O Presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, anuncia a renúncia do cargo que se concretizará no dia seguinte, na sequência do Caso Watergate.
1975 - Toma posse o V Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves. O primeiro-ministro reafirma as teses políticas do Período Revolucionário em Curso.
1984 - O resultado dos Censos da população portuguesa mostra, pela primeira vez, a diminuição da taxa de crescimento. O número médio de nascimentos por mil habitantes passou de 9,7, em 1971, para metade, 4,9/1000, em 1980.
2001 - É entregue ao Governo da República a ante-proposta de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas elaborada por uma comissão nacional criada para o efeito e prevê que o parlamento açoriano venha a dispor de capacidade para legislar em matéria fiscal.
2006 - Sai em Diário da República o decreto-lei que estabelece as regras de acessibilidade a edifícios públicos e privados, para pessoas com deficiência. O diploma entra em vigor em fevereiro de 2007.
2014 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara a epidemia de Ébola, registada na África Ocidental, onde já matou perto de mil pessoas, "emergência de saúde pública de caráter mundial".
2024 - O parlamento da Catalunha investe o socialista Salvador Illa, de 58 anos, como presidente do governo autonómico e pôs fim a 14 anos consecutivos de executivos independentistas nesta região do nordeste de Espanha.
Pensamento do dia
Tomem os homens motivo de não desanimarem com os trabalhos da vida, porque não há nenhuns com que não possa a natureza humana. Fernão Mendes Pinto (1510-83), escritor e viajante português