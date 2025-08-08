O papel da diáspora madeirense no futuro da Região em debate na Ribeira Brava

Arranca hoje a 14.ª edição da Festa Luso-Venezuelana, uma iniciativa do DIÁRIO, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava, que procura enaltecer os laços que unem a Madeira à Venezuela, bem como, de forma mais alargada, homenagear o papel dos emigrantes madeirenses que saíram da sua terra em busca de melhores condições de vida.

O evento deste ano volta a ter lugar na marginal da Ribeira Brava e tem acesso gratuito. A animação começa às 18h30, com a Banda Municipal da Ribeira Brava, ao que se seguirá Paulino Santos (19 horas) e El Corazón Mariachi (20 horas); haverá, também, humor com os 4Litro (21h30) e João Vinagre sobe ao palco pelas 22h45. Os Som Zuliano actuam à meia-noite; e os Mosquito Deejeys encerram o primeiro dia de festa, que se prolonga por sábado e domingo.

Mas o destaque do dia de hoje vai para a conferência ‘A Diáspora como Estratégia de Futuro’, que decorrerá na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, a partir das 9h30. Com moderação de Ricardo Miguel Oliveira, integram o painel de palestrantes Carlos Fernandes, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, Ana Bracamonte, vereadora na Câmara Municipal do Funchal; e Betania da Costa, psicóloga especializada na área das migrações. O momento servirá para abordar as várias temáticas relacionadas com a diáspora madeirense espalhada pelo Mundo, particularmente a da Venezuela, bem como aflorar o contributo que estas comunidades têm dado e poderá continuar a dar para o desenvolvimento da Região.

Mas há mais para nos próximos dois dias de Festa Luso-Venezuelana. Entretanto, na agenda de hoje tenha em conta, também, as demais iniciativas.

Agenda

09h30 - Paula Margarido preside à sessão de abertura do IV Encontro de Universitários Madeirenses (EUMA), que acontece no Museu da Electricidade – Casa da Luz.

10h00 – a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos promove visitas técnicas à ARDITI e ao CO-OOM, no Madeira Tecnopolo e no Varadouro de São Lázaro, Marina do Funchal, respectivamente.

11h30 - Cristina Pedra, acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira, visita a requalificação do Jardim do Campo da Barca.

14h30 - conferência de imprensa de Victor Martins, treinador do Marítimo, no Estádio do Marítimo.

18h30 - arranca o Art' Camacha 2025 - XXXIV Festival de Arte Camachense, que se prolonfa até dia 14 de Agosto.

19h00 - Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto.

19h45 - 52.º Aniversário da Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha, que promove um Concerto de Aniversário, no Largo da Achada, uma iniciativa integrada no programa do Art’Camacha.

21h30 - Santa CURTAS - Festival de Curtas Metragens, na Casa da Cultura de Santa Cruz - Quinta do Reveredo.

22h00 - Festas de Verão, no Porto Santo, com a actuação de Miguel Gameiro e Polo Norte.

Efemérides

1709 - O padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão apresenta a D. João V, em Lisboa, o projecto da máquina voadora, com um protótipo que larga na sala dos embaixadores da Casa da Índia, no Terreiro do Paço.

1786 - Os alpinistas Michael Gabriel-Paccard e Jacques Balmat atingem pela primeira vez o ponto mais alto dos Alpes, o Mont Blanc.

1876 - Thomas Edison regista a patente do mimeógrafo, antepassado das fotocopiadoras.

1929 - O dirigível alemão Graf Zeppelin começa a volta ao Mundo.

1961 - Guerra Colonial. As forças portuguesas tomam Zala e Quincuzo, em Angola, e avançam para Nambuangongo. Em Portugal, são entregues "brevets" às primeiras cinco enfermeiras paraquedistas.

1974 - Motim de antigos agentes da PIDE-DGS no Estabelecimento Prisional de Lisboa.

1974 - O Presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, anuncia a renúncia do cargo que se concretizará no dia seguinte, na sequência do Caso Watergate.

1975 - Toma posse o V Governo Provisório, liderado por Vasco Gonçalves. O primeiro-ministro reafirma as teses políticas do Período Revolucionário em Curso.

1984 - O resultado dos Censos da população portuguesa mostra, pela primeira vez, a diminuição da taxa de crescimento. O número médio de nascimentos por mil habitantes passou de 9,7, em 1971, para metade, 4,9/1000, em 1980.

2001 - É entregue ao Governo da República a ante-proposta de revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas elaborada por uma comissão nacional criada para o efeito e prevê que o parlamento açoriano venha a dispor de capacidade para legislar em matéria fiscal.

2006 - Sai em Diário da República o decreto-lei que estabelece as regras de acessibilidade a edifícios públicos e privados, para pessoas com deficiência. O diploma entra em vigor em fevereiro de 2007.

2014 - A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara a epidemia de Ébola, registada na África Ocidental, onde já matou perto de mil pessoas, "emergência de saúde pública de caráter mundial".

2024 - O parlamento da Catalunha investe o socialista Salvador Illa, de 58 anos, como presidente do governo autonómico e pôs fim a 14 anos consecutivos de executivos independentistas nesta região do nordeste de Espanha.

