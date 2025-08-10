Marginal da Ribeira Brava volta a encher-se no último dia da Festa Luso-Venezuelana
Tal como nos dois dias anteriores, a Festa Luso-Venezuelana voltou hoje a encher a marginal da Ribeira Brava de público, que se deixou contagiar pela energia dos artistas convidados e pelas várias atrações disponíveis no recinto.
Pela forte adesão registada, o evento, que se despede este domingo, reafirma-se como um verdadeiro sucesso, deixando muitos já na expectativa pelas surpresas que a próxima edição irá trazer.
No seu último dia, a Festa Luso-Venezuelana encerrou em grande estilo com um alinhamento musical que manteve o público ao rubro. Leo Alessandri & Banda abriram a noite, seguidos pelo ritmo contagiante do Mariachi México. Agora é a vez de actuar Winston & Banda, seguindo-se Ernesto Macedo, que assume o palco para o encerramento.
O evento é organizado pelo DIÁRIO com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava.