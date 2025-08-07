Alerta para incêndio na zona do Chão da Lagoa

Um popular alertou há instantes o Serviço Regional de Protecção Civil para uma suspeita de incêndio na zona do Chão da Lagoa.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e os Bombeiros Voluntários Madeirenses já se encontram a caminho do local.

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil também já vai fazer o reconhecimento da área.