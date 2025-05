Mercado Quinhentista entre 6 e 8 de Junho com novidades

A XVIII edição do Mercado Quinhentista acontece entre 6 e 8 de Junho, em Machico, com um cartaz onde não faltam novidades no que aos artistas convidados diz respeito.

Em nota enviada à comunicação social, a Escola Básica e Secundária de Machico, que organiza o evento, dá conta de que serão mais de 700 os artistas que vão actuar, ao longo dos três dias, nos quatro palcos montados no centro histórico da cidade, garantindo "uma programação rica e diversificada, com grupos de animação de excelência que trarão música, teatro, dança, circo e experiências imersivas ao público madeirense e visitantes".

" Entre os destaques internacionais está o grupo Treefolk, oriundo de Sevilha, especializado em música medieval, renascentista e temas históricos variados", refere a mesma nota, dando conta de que esta será a primeira vez deste grupo em Machico.

Ver Galeria

Novidade será, também, "o destemido e visualmente impactante Circo Pirata", um espetáculo internacional que mistura acrobacias, teatro e fantasia.

No conjunto de artistas e grupos que vão actuar na edição deste ano do Mercado Quinhentista, destaque, também, para Emad Selim, que do Egipto traz a dança 'Sufi'; os 'Urro das Marés' regressam dos Açores. No conjunto incluem-se, também, os 'Guindilhas', que actuarão pela primeira vez em Machico; o mesmo acontece com os 'Porbatuka', grupo de percussão de Almada composto por jovens artistas.

"A componente teatral será marcada pelos grupos 'Jenus', com o seu humor improvisado e interactivo que prometem muita emoção e gargalhada e os já conhecidos 'Almanach CRL', referência nacional na recriação histórica com quase três décadas de experiência", faz saber a organização. Da cidade histórica de Santa Maria da Feira chega o Grupo Coral Medievus.

A estes grupos juntam-se dezenas de grupos regionais.