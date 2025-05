Arranca hoje no Porto Santo a 4.ª Edição da Semana Quinhentista

Começa hoje a 4ª edição da Semana Quinhentista, actividade de "recreação histórica" do quotidiano medieval, realizada pela Escola Básica e Secundária com Pré e Creche Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco. O evento desenrola-se nos jardins deste estabelecimento de ensino, entre os dias 5 e 10 de Maio.

O recinto fará uma viagem no tempo. Até 8 de Maio, as actividades decorrerão durante o dia e são destinadas aos alunos dos diferentes estabelecimentos de ensino da Ilha. O programa contempla visitas de estudo ao Museu dos Descobrimentos, workshop de danças árabes e cristãs, ensaios pelo grupo de percussão da Escola 'Ostinatos', Jogos Equestres no Centro Hípico, demonstrações de Tiro com Arco.

No dia 8 à tarde, será o Dia dos Petizes com jogos tradicionais, danças, contos, atividades artísticas e sensoriais para os alunos do Pré-escolar (3/4 anos) e 3.º e 4.º ano do Externato e Edifício do Campo de Baixo. Os utentes do CACI também se irão juntar aos petizes nesta tarde.

No dia 9 de Maio, sexta-feira, as actividades iniciam-se às 19 horas e estão abertas à comunidade até às 24h00. Nesses dias, haverá um desfile de figurantes animado pelos 'Ostinatos'. Seguem-se actuações musicais pelos alunos do 4.º ano, Grupo Infantil de Folclore e Amigos do Cantar. A animação no recinto prossegue com danças árabes e cristãs, performances teatrais e o grupo Amigos do Cantar.

No dia 10 de Maio, sábado, o recinto abrirá novamente pelas 19h00 com o desfile. As danças árabes e cristãs, o coro comunitário do Porto Santo, performances teatrais e a 'Tocata', por João Góis, irão animar o recinto nesta noite. Nestes dois dias, não faltarão também as barraquinhas de comes-e-bebes, música e um mercadinho até às 24h00.

Além de traje de época ou de adereços medievais, para criar um ambiente de verdadeira recreação histórica, a organização do certame pretende uma festa ecológica e, por isso, solicita que os convivas tragam o seu próprio copo.

É através do trabalho desenvolvido ao longo do ano pelos vários projectos de complemento curricular da escola porto-santense, como o Clube de Tiro com Arco, a Fábrica Colombo, a Oficina 1418 e o Clube de Teatro, entre outros colaboradores, que este evento ganhou corpo. A Câmara Municipal, o Governo Regional, a Casa do Povo, a Junta de Freguesia, o CACI do Porto Santo, a Secretaria de Turismo e Cultura, a Confraria do Senhor Santíssimo Sacramento, Centro Hípico – Projeto EquINclusão são as instituições que o apoiam.