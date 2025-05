“O exercício físico é crucial na prevenção e no tratamento das doenças cardíacas”

Em Portugal, Maio é o “mês do coração” e, não poderia ser o momento mais oportuno para abordar o papel fundamental da prática desportiva quer no controlo de diversas patologias cardiovasculares, como também para preveni-las.

Diogo Alves, personal trainer de profissão, que conta com uma extensa formação no que concerne ao desporto e saúde, nomeadamente, um mestrado nesta área e uma especialização em populações especiais, que o motivou a querer ir ao detalhe quando o assunto são doenças cardiovasculares, seguindo-se, posteriormente, o curso de instrutor de reabilitação cardíaca.

O entrevistado do DIÁRIO-Desporto desta semana, fez questão de frisar a importância de mudar de hábitos, referindo que “as doenças cardiovasculares são das principais causas de morte em todo o mundo, na qual se inclui a nossa Região.”

De acordo com o treinador, o exercício físico é crucial tanto para a prevenção, como no tratamento das doenças cardíacas, “pois vai intervir directamente nos factores de risco que as promovem, tal como a hipertensão, colesterol alto, diabetes e a própria obesidade.”

A prática desportiva regular permite melhorar as valências físicas, que de acordo com Diogo Alves, vai acabar por actuar como “um protector para a saúde a longo prazo”.

O personal trainer respondeu afirmativamente quando questionado sobre se a ideia de que um doente cardíaco não deve treinar ainda continua enraizada, explicando que muitas vezes é “o receio em fazer algum esforço e sentir que vão por isso deteriorar a sua condição física”.

Acaba por ser um mito, porque várias instituições, sejam médicas ou da área do exercício físico, recomendam a prática em vários estágios da doença. Sempre que a condição clínica está estável e o volume de treino, neste caso a quantidade, a duração e a intensidade, sejam ajustadas às características da pessoa é uma prática eficaz e segura. Diogo Alves

O especialista em exercício físico fez questão de garantir que a prática desportiva “não vai curar a doença, mas vai ajudar a tornar a pessoa mais funcional e mais saudável” para lidar com ela.

Fique a saber que benefícios pode gerar o exercício físico, o que deve ter em atenção antes de um treino e a que sinais deve estar alerta, na entrevista presente no canal do DIÁRIO, no YouTube.

“Sejam o mais activos possíveis. Façam actividades que gostam de fazer, mas também sejam orientados por profissionais classificados, que saibam o que fazem. Façam o vosso treino de força e também o treino de mobilidade. Queremos ser bons em várias coisas, por isso vamos atrás delas”, finalizou Diogo Alves.