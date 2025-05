Ciclista atropelado em São Martinho acabou por morrer no hospital

O homem que foi atropelado na tarde deste domingo, 4 de Maio, enquanto circulava de bicicleta na Rua Dr. Pita, em São Martinho, acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde havia dado entrada em estado grave.

Após o embate, a vítima entrou em paragem cardiorrespiratória no local do acidente, tendo sido reanimada pela Equipa Médica de Intervenção Rápida. Depois de estabilizado, o homem na casa dos 30 anos de idade foi transportado numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal para as urgência do Hospital.

EMIR reverte paragem cardiorrespiratória em São Martinho A Equipa Médica de Intervenção Rápida reverteu a paragem cardiorrespiratória do homem, na faixa etária dos 30 anos, na Rua Dr. Pita, em São Martinho, perto do túnel de Nazaré.

Apesar dos esforços, o ciclista não resistiu à gravidade dos ferimentos, confirmou ao DIÁRIO fonte hospitalar.