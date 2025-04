Mercado nórdico distingue sete hotéis madeirenses

O sector hoteleiro da Região Autónoma da Madeira volta a estar em destaque no panorama internacional, desta feita no mercado nórdico. Esta terça-feira, 29 de Abril, sete unidades hoteleiras regionais foram distinguidas nos ‘Apollo Awards’, uma iniciativa promovida pelo operador turístico escandinavo Apollo, pertencente ao grupo DER Touristik Nordic.

Organizados anualmente, os ‘Apollo Awards’ reconhecem os hotéis pela excelência do serviço prestado aos clientes escandinavos ao longo do ano anterior. Os prémios são atribuídos em diferentes categorias com graus de Ouro, Prata e Bronze, tendo por base as avaliações dos hóspedes.

Este ano, o evento aconteceu no Sentido Galosol Hotel, no Caniço, numa cerimónia presidida por Nina Hornewall, directora comercial da DER Touristik Nordic, que contou com diversos hoteleiros e operadores turísticos da Região.

Com base num questionário que avalia o desempenho geral do hotel, a qualidade do serviço, a alimentação, a limpeza e outros critérios, os hóspedes da Apollo atribuíram as pontuações mais elevadas a sete unidades hoteleiras madeirenses nos ‘Apollo Awards’ 2023/2024.

Os hotéis distinguidos com o prémio ‘Escolha do Cliente Apollo’ foram o Castanheiro Boutique Hotel, que recebeu o prémio Ouro na categoria de hotel de quatro estrelas; o Meliá Madeira Mare, premiado com Ouro na categoria de cinco estrelas; o Porto Mare, que conquistou o prémio Prata na categoria de quatro estrelas; o Vidamar Resorts Madeira, que arrecadou Prata na categoria de hotel de cinco estrelas e o galardão ‘Apollo Sports Hotel’; e o Sentido Galosol, distinguido com Bronze na categoria de quatro estrelas. O Caju Le Petit Hotel, reconhecido com o prémio ‘Apollo Mondo One of a Kind’.

