Marítimo com quatro novidades para o jogo com o Feirense

O Marítimo cumpre esta tarde o seu penúltimo jogo em casa a contar para a II Liga.

Naquela que é a 32.ª e antepenúltima jornada do campeonato os verde-rubros medem forças com o Feirense, numa partida onde o objectivo é continuar na senda dos bons resultados, podendo somar o nono jogo consecutivo amealhando pontos, e assim subir na tabela classificativa.

Para esta partida o técnico madeirense Ivo Vieira foi obrigado a mexer no onze inicial, muito devido a jogadores lesionados e outros castigados. Assim sendo de destacar as entradas de Rodrigo Andrade, Romain Correia, Pedrinho e Dani Benchi para os lugares de Tomás Domingos, Júnior Almeida, Francisco França e Patrick Fernandes.

Eis o onze dos verde-rubros: Gonçalo Tabuaço, Rodrigo Andrade, Romain Correia, Noah Madsen, Afonso Freitas, Danilovic, Guirassy, Pedrinho, Fábio Blanco, Dani Benchi e Alexandre Guedes.

Já o Feirense irá apresentar a seguinte equipa inicial: Canizares, Cristian Tassano, Filipe Almeida, Emanuel Moreira, Diga, Carlos Olaya, Jorge Pereira, José Ribeiro, Rúben Alves, Petkov e Leandro.

Flávio Lima da Associação de Lisboa é o árbitro do encontro e conta como seus auxiliares João Campos e Ana Loide, enquanto Sérgio Chaves Jesus é o quarto árbitro. No VAR estarão Ricardo Baixinho e Vasco Marques.

Refira-se que à entrada para esta jornada o conjunto de Santa Maria da Feira está num tranquilo oitavo lugar com 45 pontos, enquanto a formação do Almirante Reis está no 11.º posto com 41 pontos.