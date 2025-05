Despiste deixa condutor ferido no Funchal

Um condutor despistou-se na manhã deste sábado embatendo contra duas viaturas na zona de Três Paus, no Funchal.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal para prestar socorro à vítima, na faixa etária dos 50 anos.

Com um hematoma no couro cabeludo e algumas escoriações foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A corporação mobilizou igualmente um veículo para proceder à limpeza da via.