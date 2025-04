Colóquio do Mercado Quinhentista celebra os ofícios e os saberes tradicionais

O Fórum Machico será palco, a 10 de Maio, do XVII Colóquio do Mercado Quinhentista, promovido pela Escola Básica e Secundária de Machico, no âmbito da temática do Mercado Quinhentista 2025: 'Mesteres: O Saber nas Mãos'.

Com as inscrições quase esgotadas, o colóquio apresenta uma temática que pretende lembrar e enaltecer "todos os obreiros e artífices que, ao longo dos séculos, fizeram destas Ilhas Atlânticas um testemunho da audácia e determinação do povo português". Neste encontro pretende-se não só revisitar ofícios do passado e a tradição de saberes onde as mãos ocupam um papel determinante, mas também reflectir sobre o presente e os desafios e perspectivas futuras de trabalho.

O programa inclui comunicações de figuras como Arnaldo Sousa Melo, Savino Correia, Fátima Freitas Gomes e Marisa Santos, bem como apresentações musicais e projectos culturais como o Projecto Atremar e as Cantigas de trabalho no Cancioneiro Tradicional Madeirense.

De Braga virá Arnaldo Sousa Melo, do Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Este professor e investigador de História Medieval, tem centrado a sua investigação em temas de história económica, social e dos poderes urbanos, e em particular sobre as atividades dos mesteres e mesteirais em Portugal.

Para falar da 'Evolução do mercado de trabalho' estará Savino Correia, director regional do Trabalho; Fátima Freitas Gomes, professora de História na Escola Jaime Moniz, que abordará os 'Ofícios em Machico nos séculos XVII e XVIII' e Marisa Santos, vogal do Conselho Directivo do IVBAM, que irá apresentar a comunicação 'Artes e Ofícios tradicionais da Madeira: tradição e inovação'.

O colóquio contará ainda com a apresentação do 'Projecto Atremar' da Casa Invisível através de Catarina Claro e de 'Cantigas de trabalho no Cancioneiro Tradicional Madeirense' por Rui Camacho da Associação Musical e Cultural Xarabanda.

Será ainda aproveitada a ocasião para o lançamento do Caderno nº 3 do Colóquio MQ - Machiquo: Chão de Fogo.

Mais informações e inscrições em: www.mercadoquinhentista.com.